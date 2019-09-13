ФНС сделала себе флаг: триколор там в уголке

Сегодня на федеральном портале разместили проект нормативного акта об учреждении геральдического знака — эмблемы и флага Федеральной налоговой службы.

Флаг будет таким:

Вот его описание:

Флаг ФНС представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета с Государственным флагом РФ в крыже.

В правой половине полотнища флага располагается эмблема ФНС высотой три четвертых ширины полотнища, изображенная в многоцветном варианте.

Отношение ширины флага к его длине — два к трем. Отношение площади крыжа к площади флага — один к четырем.

Флаг будет устанавливаться в кабинете руководителя ФНС, его замов, а также у руководителей УФНС и налоговых инспекций.

Кроме того, он будет вывешивается в местах официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых налоговиками.

При одновременном использовании Государственного флага РФ и флага ФНС последний располагается с правой стороны, если стоять к ним лицом. При этом размер налогового флага не должен превышать размер Государственного флага РФ.

Эмблема будет вот такая:

Это многоцветный вариант. Есть еще одноцветный:

Эмблема ФНС представляет собой изображение двуглавого орла серебристого цвета с поднятыми крыльями, увенчанного тремя коронами, соединенными лентой серебристого цвета. На груди орла — щит. В поле щита изображение всадника, поражающего копьем дракона. В правой лапе орла — ключ, в левой лапе — кадуцей.

Высота эмблемы составляет 1,2 ее ширины.

Эмблема может выполняться в одноцветном изображении. На флаге ФНС эмблема размещается в многоцветном варианте.