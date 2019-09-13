Налог на самозанятых введут в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде?

Специальный налоговый режим для самозанятых теперь введут в регионах-донорах и городах-миллионниках. На всю страну Минфин его пока распространять не планирует, подтвердил замглавы ведомства Илья Трунин.

«Наиболее вероятный вариант расширения эксперимента — в первую очередь регионы-доноры и субъекты с городами-миллионниками, — рассказал Трунин. — Мы должны сосредоточиться на самых экономически активных, там, где меньше бюджетных рисков».

Городов миллионников у нас много: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар. Жаль, не сказали, кого из них выберут.

Зато Мишустим среагировал — готовы ко всему. Подтверждаем, у них вот и флаг есть.