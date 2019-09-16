Клиенты Сбербанка уже могут снимать наличные через кассу в магазине

Подобные сервисы есть у многих банков. Но у такого сервиса есть сильные ограничения: нужно работа...
Обычная приписка всех писем. Раз выпустили - значит, будут на практике ориентироваться все равно...
Я нахожусь на той позиции, что отдых не может принципиально бесплатным, т.к. это просто смена дея...
Последние строки этого письма:"Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не с...
думаю, не текст бред - а идея маркировать даже рыбу)
"Платежи ЖКХ снизятся. И, кажется, это действительно правда"Неправда! Если комиссию исключить из ...
Выезжаю в 7, приезжаю в 19 (ухожу с работы на полчаса раньше положенного). А если еще два часа до...
Ну что же, Силуанов прав. Ведь у него, бедолаги, зарплата хоть и маленькая, но не настолько, чтоб...
Я бы и при 5-дневке на 2-ю работу пошла. Но желающих работодателей что-то не видно. И куча народу...
подскажите, что именно Вас так смутило в тексте?
У меня более 300 тыс. так увели. Заявление на перевод подали в Коми, хотя меня там никогда не был...
Я работающая пенсионерка. В июле вышла на пенсию по новому закону. Смотрю справку о пенсии (удивл...
А что Вы остановились? Такой у Вас диалог интересный был. Про индивида, у которого бюджет развали...
У компании, взаимозависимый покупатель которой имеет вычет на десятки миллионов (то есть выручка ...
хм..... а если это будет предпенсионер или беременная? Думаете все так же гладенько пройдет? Я во...
"малышам" пофиг эти терки - всё и так и так делает тыжбухгалтер. одним меньше-одним больше...
А, Вы нормально себя чувствуете, когда говорите людям, как им отдыхать, а как не надо. "Возьми ег...
В вашем примере ИП закрылся в июле, т.е. в 3 квартале, но за 9 месяцев вы ставите прочерк, т.к. о...
2014 год плюс три года равно 2017 год, какие запасы?
Спасибо. Все понятно. В личном кабинете сумма переплаты отражается по счету....
Никак. Никакие оплаты и переплаты в декларации вообще не показываются. Потому что в декларации то...
Добрый вечер. Возникла такая проблема. Как ИП я работаю сезонно: весной ИП регистрирую, осенью за...
Хорошо быть системной оппозицией... Вноси любые законопроекты, вплоть до самороспуска, все равно ...
Статья ни о чем... как и все прочие статьи в интернете на данную тематику. Никто не рассказывает ...
Аудиту нужна глобализация и жесткий контроль, чтобы не было заключений, написанных по заказу, и з...
А Крым получается так к России и не относится ??? что то там от минималки еще и отминус...
Ничего, что 14 лет прошло? )
У меня такая же ситуация, брали доходы и мои и отца ребёнка за год...
На основании чего повторная проверка? Контроль за нижестоящей? И что будут проверять, НДФЛ или вс...
Бывший инспектор накосячил с первым листом, не иначе. Копи-паст подвёл, так бывает. Отмена по фор...
Ознакомился со статьей... что-то в статье не так. 26% рекрутеров ждут от соискателя вопросов о фу...
По идее, по результатам расследования этого дела кто-то должен сесть... В тюрьму, не иначе...На п...
При чем ладно бы рядовые инспекции самостоятельно, ан нет, по указанию ФНС...