Клиенты Сбербанка уже могут снимать наличные через кассу в магазине

Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл».

Пока новая услуга доступна не всем. Снять наличные через кассу можно в 51 магазине Санкт-Петербурга и в восьми магазинах Москвы и Московской области. Но до конца года подключится вся сеть полностью. При безналичной оплате покупки клиент может попросить кассира выдать наличными до 5 000 руб. за одну операцию. Комиссии не будет.

Технически снять наличные через кассу смогут только держателям карт Mastercard и Visa. А вот владельцам «Мир» придется тоже ждать конца года.