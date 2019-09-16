Банки пытаются добраться до детских карманных денег

80% детей в возрасте 12–15 лет получают и тратят карманные деньги наличными. Банки не могут пройти мимо такой массы денежных средств.

Почти половина московских школьников в первой половине 2019 г. получали от родителей 1000–5000 руб. в месяц на личные нужды, еще 10% детей – более крупные суммы. Такие данные следуют из опроса, проведенного в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге для «Ведомостей».

Российские банки все активнее пытаются поучаствовать в судьбе этих денег, предлагая юным клиентам продукты для безналичных платежей – специальные детские карты и мобильные приложения для бесконтактной оплаты.

Например, за последний год в крупных банках появились два детских мобильных приложения с бесплатными виртуальными картами: «СберKids» от Сбербанка совместно с Mastercard, и «Почта банк. Младший» с Visa. Оба продукта позволяют детям платить смартфоном с помощью Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay, совершать покупки онлайн, а также копить. Снятие наличных и переводы третьим лицам в «СберKids» запрещены. В приложении «Почта банка» доступны переводы третьим лицам и снятие наличных: деньги в банкоматах банка дети могут снимать по QR-коду.

По закону первую неименную дебетовую карту для ребенка родители могут завести с 6 лет, а 14–17-летние граждане имеют право открыть личный счет и вклад в банке с согласия родителей или опекунов. Чаще всего детский пластик привязан к счетам взрослых и выпускается в виде дополнительной карты к их счету.

Бонусные программы и кэшбэк по детским картам похожи на программы лояльности для взрослых. Например, владельцам «Молодежной карты» Сбербанка начисляется до 30% от суммы покупки у партнеров банка бонусами «Спасибо», как и держателям «Классической дебетовой карты», и вдобавок 0,5% от суммы покупки от Сбербанка. У продуктов «Банк в кармане стандарт» и «Карта подростка» «Русского стандарта» опции кэшбэка идентичны: 25% от покупок у партнеров, 5% в трех выбранных категориях и 1% за остальные покупки.

Выпуск и обслуживание детских карт в большинстве опрошенных «Ведомостями» банков бесплатны. Исключение составляют Альфа-банк (стоимость годового обслуживания по картам Kids и Teens – 790 руб.), Райффайзенбанк (490 руб.) и Сбербанк (обслуживание по «Молодежной карте» – 150 руб.). Однако родителям приходится платить за свои карты, к которым привязан бесплатный детский пластик.

Лимиты по операциям, установленные банками для детских карт, дают право их держателям ежемесячно оперировать десятками и сотнями тысяч рублей. Но родители могут ограничить детские аппетиты, установив для их карт меньшие лимиты еженедельных или ежемесячных расходов.

Многие родители ограничивают лимит оплаты картой до 1000 руб., особенно у учащихся начальной школы. Очевидно, это та сумма, которую не жалко списать на случайные потери.