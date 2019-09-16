Сайт Росстата атаковали хакеры

Утром 16 сентября сайт Росстата подвергся хакерской атаке, сайт до сих пор работает с перебоями.

Причиной возникновения проблем Росстат называет так называемую DDоS-атаку (Distributed Denial of Service), пишет РБК. При такой атаке одновременно с большого числа компьютеров направляется такое число запросов, которое способно блокировать доступ к сайту.

Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме, с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию.