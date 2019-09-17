Важные изменения по налогу на имущество организаций

Срок сдачи декларации по налогу на имущество организаций перенесут на месяц вперед. Такие поправки содержатся в законопроекте, который будет рассмотрен депутатами во втором чтении в среду, 18 сентября.

В документе много поправок в различные главы Налогового кодекса. Но это изменение особенное, ведь много лет сроки сдачи отчетности и уплаты основных налогов не изменялись.

Если поправки в главу 30 НК будут приняты, то сдавать декларацию и уплачивать налог придется не позднее 1 марта, а не 30, как в настоящее время.

Изменения должны будут вступить в силу начиная с отчетности за 2020 год, так что отчетность за 2019 будет сдаваться по старым правилам. То же касается и уплаты налога.

Напомним, что начиная с 2019 года декларации по налогу на имущество сдают только организации, являющиеся собственниками недвижимости.