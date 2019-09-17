Налоговики требуют от фирмы данные о будущих налогах странным способом

Бухгалтер получила из ИФНС по электронным каналам связи письмо, в котором налоговики просят предоставить им информацию о налогах, которые фирма намерена уплатить в 4 квартале 2019. Причем в документе отмечается, что способ передачи данных — по факсу.

Такой историей поделилась наша читательница в теме форума «Письмо ИФНС о предоставлении прогноза поступлений по налогам и сборам».

Бухгалтер стоит перед дилеммой — отвечать ли на письмо с просьбой, не прописанной в нормах НК или ну его...

Коллеги предлагают разные варианты реакции на это послание:

1) Дать налоговикам то, что они просят. Это не трудно. Надо составить табличку, где указать сумму налогов, которую обычно платит компания в квартал. Зачем лезть на рожон и нагнетать обстановку из-за какой-то ерунды?

2) Дать письменный ответ, что составление прогнозов не предусмотрено бизнес-процессами компании, и налоги будут уплачены в полном объеме по факту начисления в соответствии с НК. Точка.

3) Проигнорировать это незаконное требование и вообще на него никак не отвечать.

А вы реагируете на подобные просьбы налоговиков?