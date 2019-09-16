Новый баснословный выигрыш в лотерею

Москвич победил в лотерее «Гослото «4 из 20» и выиграл более 286 миллионов рублей. Он угадал все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета, сообщает «Столото». Счастливый лотерейный билет был куплен всего за 200 рублей.

Это седьмой по величине выигрыш в лотерею в России. На первом месте в этом рейтинге находится пенсионерка Наталья Власова из Воронежской области, ей удалось выиграть в «Русское лото» 506 миллионов рублей. На втором и третьем местах оказались семьи из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, в январе выиграв по 500 миллионов рублей. Самые крупные выигрыши достались Асмике Реуфовне из Сочи (364 миллиона рублей), доктору из Новосибирска по имени Николай (358 миллионов рублей) и новосибирцу, который в мае 2017 года стал обладателем 300 миллионов рублей.

Чем сейчас оборачивается выигрыш в лотерею.