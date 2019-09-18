ЕНВД начали отменять раньше крайнего срока

ЕНВД во всей стране должен быть отменен с 2021 года. Однако в Пермском крае этот процесс начался уже сейчас. Муниципальные власти отменяют «вмененку».

Дело в том, что в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года.

На днях на сайте Change появилась петиция от многодетной жительницы Перми. Женщина призывает депутатов проголосовать за отмену ЕНВД. Правда, многодетная мать отмечает, что она представления не имеет что такое ЕНВД, совершенно не разбирается в вопросах налогообложения. Тем не менее она уверена, что бизнес никак не пострадает от отмены ЕНВД. А вот ей от этого точно будет польза.

Ведь по слухам, отменив ЕНВД, местные власти получат из региона дополнительные деньги, и эти деньги могут быть направлены на единовременные выплаты многодетным семьям (вместо земельного участка).

Напомним, на сайте РОИ опубликована общественная инициатива, призывающая продлить действие ЕНВД до 1 января 2023 года.

Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо набрать 100 тыс. голосов.