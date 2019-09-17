Бизнес будет работать по ГОСТу

Минтруд совместно с бизнес-структурами разработает ГОСТ по антикоррупционным мерам. С таким предложением выступил директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак на конференции, которую проводит Генпрокуратура и Минтруд.

«Прежде всего, наверное, стоит подумать о создании нашего российского ГОСТа по антикоррупционным мерам в организации. Опять же рекомендательного характера», – сказал Дмитрий Баснак.

Он напомнил, что в настоящее время действуют методические рекомендации Минтруда, которые были выпущены в 2013 году.

«Естественно, время идет вперед. И мы понимаем, что определенная стандартизация, систематизация тех положений, которые методически изложены, конечно, назрела. Это может быть решено как ГОСТ или другой документ, который систематизировал бы эти требования и учел бы в определенной степени уровень организации, ее размер, специфику деятельности. Через ГОСТ можно было бы сделать систематизацию для малого бизнеса – там минимальные требования, для средних, для крупных организаций. Но опять же, он должен быть рекомендательный, потому что все эти меры организации должны принимать исходя из собственных возможностей и ресурсов», – подчеркнул Дмитрий Баснак.