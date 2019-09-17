Давненько не был на nalog.ru? А там много нового

ФНС усовершенствовала свой сервис «Уплата налогов и пошлин».

Новая версия ориентирована на физических и юридических лиц, а также для ИП.

Переработка функционала позволила не только сделать процесс предоставления услуг более понятным и доступным, но и минимизировать возможные ошибки, сообщает ФНС.

Сервисы способны автоматически определять тип плательщика и группу налогов подлежащих уплате.

В разделепоявились вкладки «Уплата за себя» и «Уплата за третье лицо». В первом случае налогоплательщик может уплатить имущественный налог единым платежом, уплатить имущественный налог и НДФЛ по индексу документа, а также заполнить все реквизиты платёжного документа. Вкладка «Уплата за третье лицо» включает в себя стандартный функционал предшествующего ему сервиса «Уплата налогов за третьих лиц».

Раздел «Индивидуальным предпринимателям» позволит налогоплательщикам воспользоваться сервисом «Уплата налогов, страховых взносов», который в свою очередь разделён на вкладки «Уплата за себя» и «Уплата за третье лицо». Опция способна предоставить предпринимателям возможность уплатить госпошлину и торговый сбор, а также заплатить налоги картой иностранного банка.

Функционал раздела «Юридическим лицам» предоставляет возможность налогоплательщикам уплатить госпошлины, торговый сбор, налоги за третьих лиц, заполнить платежное поручение. В данном разделе для этой категории также предусмотрена функция уплаты налогов с помощью карты иностранного банка.