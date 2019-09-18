Пенсионеры живут экономно. Куда они тратят деньги

Примерно 60% клиентов НПФ, достигших пенсионного возраста,?тратят на?продукты питания меньше половины месячного дохода.

19% клиентов НПФ после выхода на пенсию продолжают путешествовать по России, 11% - ездить за рубеж.

Соответствующее исследование по тратам россиян на пенсии провел НПФ Сбербанка.

Отмечается, что обеспечить комфортный уровень жизни в зрелом возрасте возможно, сохранив по окончании трудовой деятельности доход на уровне 80-100% от зарплаты.

Опрос показал, что россиянам, имеющим самостоятельные пенсионные накопления, приходится существенно меньше экономить после выхода на пенсию. Так, лишь четверть таких граждан отказывается в пожилом возрасте от развлечений и активного досуга. Между тем среди пенсионеров, живущих только на государственную пенсию, доля отказов от развлечений и активностей достигает 55%.

Средний уровень дохода пенсионеров составляет 25?000 рублей в месяц. В ходе опроса респонденты оценивали не только основные источники дохода (например, пенсию), но и все дополнительные, включая помощь родственников, подработки и т.д.

Люди, которые пользуются услугами НПФ для самостоятельных накоплений, получают ощутимо большую сумму — 38 500 рублей в месяц в среднем по стране.