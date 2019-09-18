Наличку с карт в Крыму можно будет снять в кассе магазинов

В Крыму запустят снятие наличных с банковских карт на кассах магазинов.

Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута. По его словам, реализация сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности.

В ее рамках для Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность «кэшаута» в магазинах. Сроки старта мероприятия зависят от того, когда банки – участники эксперимента будут к нему готовы.

Эксперимент по снятию наличных на кассах в настоящий момент проводится в нескольких регионах. В нем участвует ряд российских банков, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк и Ак Барс.

Услуга на полуострове будет востребована, поскольку в Крыму не представлена банкоматная сеть большинства российских банков, считают эксперты. Кроме того, значительный объем покупок на полуострове осуществляется за наличные, поскольку там в основном работают небольшие розничные магазины и очень развита сеть частного сектора среди мест временного проживания туристов.