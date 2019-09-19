Налоговикам хотят добавить полномочий по взиманию штрафов

Налоговикам предлагают передать полномочия по рассмотрению административных дел о нарушении сроков предоставления налоговых деклараций. Такой законопроект был внесен в Госдуму костромскими депутатами.

Нарушение установленных сроков представления налоговой декларации предусматривает штраф для должностных лиц в размере от трёхсот до пятисот рублей. Но он может быть заменен предупреждением.

Сейчас дела о штрафе на должностных лиц за несдачу деклараций рассматривают мировые судьи. В пояснительной записке авторы проекта привели статистику и анализ практики по таким штрафам. Она показывает, что большая часть дел заканчивается предупреждением.

Впрочем, передачу полномочий депутаты обосновывают не желанием пополнить бюджет штрафами, а желанием упростить процедуру и снизить нагрузку на мировых судей.

На законопроект есть положительное заключение Комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. Так что инициатива вполне может стать законом.