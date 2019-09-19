ПФР утвердил новую форму АДИ-РЕГ

Система быстрых платежей - альтернатива расчётам карточкой. Тарифы СБП меньше тарифов за эквайрин...
В статье ясно объяснено, что мошенники, по-видимому, сделали клон сим-карты. Читайте внимательно ...
Знакомый ИП-перевозчик на ОСН (а чегобы и нет, если соляра с НДС, лизинг с НДС, запчасти с НДС, н...
У меня поблизости в фикспрайсе нет охранников, За залом смотрят продавцы в количестве 3-х штук. П...
Невозможно только по номеру карты или номеру телефона снять деньги, для этого еще и код из смс ну...
Чего-чего??? ООО сдает имущество в аренду и платит НДФЛ? Автор где-то заблудился....
А что плохого и не логичного в том, что продавец хочет выбрать самую удобную и экономичную для с...
Ну что. Данная новость подвигнет граждан не хранить деньги на счетах, после поступления будут сра...
Жесть. Ладно, когда реальное хищение, но! Прочитайте два последних решения. Это как? И речь не ид...
Или так:Волк и лиса поймали зайца. Заяц бьется в истерике, кричит: — Не ешьте меня пожалуйста, у ...
Это точно. Из личной практики, в рамках одного(!) дела я уличил в подлоге районного судью, предсе...
Дагестан - бандитский оффшор и "швейцарский банк" для воровского общака и, как любая "швейцария",...
Информация в статье не корректна. Использую эту схему (слив конторы каждые 1-5 лет планово, но по...
Специальная экспертная группа... Кто не даст ей деньги, тот окажется в черном списке?Это как в од...
"Каких-либо особенностей для оформления счетов-фактур в данной ситуации Правилами не пр...
Интересно, какая методика расчету суммы денежной компенсации? Суммы вообще ни о чём. Например, са...
Вы бы сказки на другом сайте рассказывали. Здесь, всё-таки, целевая профессиональная аудитория....
В 2009 году экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин подтвердил (в интервью газете «Ведомости») ...
Недействующее лицо - это "брошенка". Как это связано с ликвидированным в установленном законом по...
Оборот это не значит прибыль человеку например оборот несколько миллионов,а прибыль составляет ме...
Нет, он написал "вынужденной мерой как НЭП". и я спросила в чем конкретно не соответствует идее к...
какие у вас интересные представления о бизнесе..... эх.... попкорна я так и не купила. Поэтому пр...
Мы с понедельника решилиСоставить список *удаков.К среде мы сами были в списке,К субботе в списке...
Может быть другие предприниматели, с которыми Вы общаетесь, это все пекари-доставщики пиццы? Попр...
День добрый! Я работаю. С 2013 года. И тоже общаюсь с "другими предпринимателями". Так вот они (к...
Не понимаю смысл предельной базы... Пенсию будут получать все, а пенсионные взносы платить только...
дивиденды необязательно выплачивать после годовой отчетности, можно составить промежуточную. А вы...
Это кто вам такое сказал? ))
Вы давно её смотрели? По моему так статистика изменилась https://www.klerk.ru/buh/articles/489435...
А если посмотреть безопасный вычет по НДС в этих южных республиках , то плакать захочется...
Эта статистика может быть вовсе ниочем.Например в Дагестане ИПшники просто занимают нишу которую ...
Уже нечто подобное имеется. Например: сайт "СудьиРФ", так же в ВК пару групп имеется. А вот на са...
В статье 16.1 «Закона о защите прав потребителей» два критерия. Общий в 40 миллионов выручки, а ...