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ПФР утвердил новую форму АДИ-РЕГ

Утвердили форму документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета  - АДИ-РЕГ.

Соответствующее Постановление Правления ПФР № 335п от 13.06.2019 опубликовано накануне.

Вот так выглядит новый бланк:

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Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской ПФР, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.

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