Клерк.Ру

Вырастут штрафы за переработки сотрудников

С 1 ноября повысится ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителем и несоответствие тахографа установленным требованиям. Именно с этой даты вступит в силу закон с поправками в ст.11.23 КоАП.

Сейчас за превышение положенного времени нахождения за рулем и за меньший, чем следует, отдых от вождения наказывается только водитель, напоминает портал Trans.ru Его непосредственный работодатель за это никакой ответственности не несет.

Точно так же юридические лица и индивидуальные предприниматели не отвечают за отсутствие в зарегистрированных на них транспортных средствах тахографов. Если тахографа нет или имеющееся устройство не отвечает установленным требованиям, то штраф налагается на водителя и на должностное лицо , выпустившее автомобиль в рейс.

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С 1 ноября ситуация изменится. Для юридических лиц штрафы и в первом, и во втором случаях будут варьироваться от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей.

В свою очередь, для водителя наказание за отсутствие тахографа будет ужесточено: сейчас его могут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, с 1-го ноября размер санкций увеличится до 3-5 тыс. рублей. При этом за несоблюдение режима труда и отдыха санкции, изменятся незначительно: штрафная «вилка» вместо 1-3 тыс. станет 1,5-2 тыс. рублей.

С 1 ноября же появится обязанность оснащать тахографами грузовые автомобили массой от 3,5 тонн, принадлежащие физическим лицам, не являющимся ИП.

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