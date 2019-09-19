Хорошие новости для ИП на ПСН. Но с большой ложкой дегтя

Сегодня в Госдуме был принят в третьем чтении закон с многочисленными поправками в Налоговый кодекс. Среди них есть и хорошие поправки, в частности для ИП, применяющих патентную систему налогообложения.

Исчезнет одна из самых главных проблем при покупке патента — невозможность купить его на часть месяца. Сейчас патент выдается на срок, кратный месяцам, что зачастую очень неудобно, потому что часть года ИП приходится применять другую систему налогообложения, даже если это всего лишь несколько дней.

Через месяц после опубликования подписанного президентом закона, патенты будут рассчитываться по новому. Вот такой текст будет в статье 346.51:

В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок менее календарного года налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который выдан патент

Т.е. можно будет получить патент на любое количество дней в течение календарного года. Но по прежнему срок патента не может «перешагивать» через 1 января.

Впрочем, большая ложка дегтя для ИП на ПСН в новом законе тоже есть. С 1 января 2020 года нельзя применять патентную систему налогообложения при продаже некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним относятся лекарства, обувь, одежда, шубы и прочие изделия из натурального меха. Более того, одна единственная продажа такого товара приведет к утрате права применять ПСН.

Новым законом также расширяются полномочия местных законодателей. Им дается право ограничивать применение ПСН в зависимости от количества транспортных средств, сдаваемых площадей, объектов торговли и пр. Т.е. если региональная власть решит, что применять ПСН по перевозкам могут только ИП с одним автомобилем, предприниматели с пятью машинами уже патент купить не смогут.