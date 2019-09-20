Участнику ОЭЗ снизят взносы и создадут благоприятные условия

Срок действия ОЭЗ в Магаданской области продлят. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на федеральном портале.

Отметим, ОЭЗ в Магаданской области функционирует до 31 декабря 2025 года.

Кроме того, внесут поправки в ст. 427 НК ради становления участникам ОЭЗ Магаданской области благоприятных условий осуществления деятельности, для привлечения инвестиций, в развитие транспортной и энергетической инфраструктур, создания и развития производств, развитие производственных сил, финансового и товарного рынков Магаданской области.

В уведомлении говорится, что сейчас в законодательных актах есть запретительные нормы в отношении резидентов особых экономических зон.

Текст проекта пока не опубликован.

Отметим, ст. 427 НК устанавливает пониженные тарифы страховых взносов.