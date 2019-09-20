Накопительную пенсию будут платить дольше

Время, которое россияне будут получать накопительную пенсию, увеличат. Госдума вскоре рассмотрит законопроект, предусматривающий поправки в законе.

Сейчас ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, или «срок дожития» составляет 252 месяца (то есть 21 год). Чиновники собираются его продлить еще на 6 месяцев.

Вообще,кабмин намерен довести указанный период до 263 месяцев.

Как мы понимаем, ежемесячный платеж уменьшается за счет того, что его размазывают на больший срок. А сваливают все на продолжительность жизни россиян, которая нет-нет, да растет.