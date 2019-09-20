Клерк.Ру

Для кого в НК пропишут преференции

Ради сохранение заданного вектора обеспечения стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности на территории Калининградской области внесут поправки в НК.

Соответствующее уведомление опубликовано сегодня на федеральном портале.

Разработка поправок обусловлена необходимостью выравнивания условий с иными преференциальными режимами, действующими на территории Российской Федерации (ТОР, СЭЗ в Республике Крым и города Севастополя, СПВ).

Текст проекта пока не опубликован.

Кроме того, по инициативе губернатора региона также усовершенствуют механизм администрирования ОЭЗ в Калининградской области. Уведомление о разработке проекта также опубликовано сегодня.

 

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