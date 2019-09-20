Для кого в НК пропишут преференции

Ради сохранение заданного вектора обеспечения стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности на территории Калининградской области внесут поправки в НК.
Соответствующее уведомление опубликовано сегодня на федеральном портале.
Разработка поправок обусловлена необходимостью выравнивания условий с иными преференциальными режимами, действующими на территории Российской Федерации (ТОР, СЭЗ в Республике Крым и города Севастополя, СПВ).
Текст проекта пока не опубликован.
Кроме того, по инициативе губернатора региона также усовершенствуют механизм администрирования ОЭЗ в Калининградской области. Уведомление о разработке проекта также опубликовано сегодня.