Проверьте свои льготы после обновления на сайте ФНС

Из-за технического сбоя в ФНС компания могла лишиться материального обеспечения.

10 августа 2019 года прошло очередное ежегодное обновление Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, обновление реестра осуществляется ежегодно 10 августа соответствующего календарного года на основе тех данных, которые будут в распоряжении ФНС по состоянию на 1 июля. При этом предусмотрено ежемесячное (10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло соответствующее изменение) обновление отдельных видов сведений.

Однако не все представители малого бизнеса попали в реестр МСП. Между тем для некоторых пребывание в реестре очень важно.

Например, небольшая научная фирма из Санкт-Петербурга летом подала заявку на грант, который может получить только компания малого бизнеса. Фирма проверила реестр, нашла там себя и успокоилась.

Заявка на грант рассматривалась 26 августа. За неделю до рассмотрения заявки бизнесмены вновь на всякий случай проверили реестр и не обнаружили там себя.

Как же так? Что делать? Сразу же были направлены обращения в МИ ФНС №16, МИ ФНС №15, УФНС по Санкт-Петербургу, региональному бизнес-омбудсмену.

Налоговики пояснили, что при формировании реестра произошел сбой в программе, в результате которого большое количество субъектов малого предпринимательства не были включены в реестр.

По результатам проведенных мероприятий УФНС по Санкт-Петербургу было издано письмо от 23.08.2019, содержащее информацию о том, что компания соответствует критериям малого предприятия. Сведения в реестре были актуализированы 10.09.2019, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Проверить, есть ли вы в реестре, можно в нашем сервисе Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России