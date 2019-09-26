Мужчинам дадут социальную пенсию с 70 лет

С текущего года возраст выхода на социальную пенсиюпо старости постепенно повышается на 5 лет. При этом изменения в пенсионном законодательстве не затронули социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца.

Социальная пенсия по старости устанавливается гражданам, которые постоянно проживают на территории РФ и не приобрели права на установление страховой пенсии по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа или баллов.

Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по старости, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом.

К 2028 году социальная пенсия по старости будет назначаться: мужчинам — по достижении 70 лет; женщинам — по достижении 65 лет.

Граждане, которым в 2019 году исполнится 65 лет (мужчинам) и 60 лет (женщинам), социальная пенсия назначается с увеличением пенсионного возраста, т.е. мужчинам в 65 лет 6 месяцев, женщинам — 60 лет 6 месяцев.