Как работающему пенсионеру узнать, какой будет его пенсия после увольнения

С 2016 года работающим пенсионерам не индексируют пенсию: ее плановое увеличение фиксируется на их индивидуальном счете, но на руки пенсионеры эту прибавку не получают.

Однако после увольнения им выплачивают пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Но что делать пенсионерам, которые продолжают работать, но не знают, насколько за годы труда увеличилась их пенсия и какой она будет после увольнения?

Для этого есть два простых метода, пояснили в ПФР.

1. Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. В нем можно увидеть два размера пенсии:

· тот, который работающий пенсионер получает в текущий момент, продолжая трудиться;

· тот размер пенсионных выплат, которые сформированы с учетом индексации и которые начнут платить сразу после увольнения пенсионера с работы.

2. Если у пенсионера нет аккаунта на официальном сайте ПФР, либо ему недоступен компьютер/смартфон с доступом в интернет, то можно обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда.

Стоит отметить, что выплата пенсии в новом размере происходит не сразу. Через три месяца пенсионер получит уже полный размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца.