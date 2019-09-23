Уже известно, кто в 2020 году попадет под массовое сокращение

В следующем году ждите массового сокращения госслужащих. Тем, кто сохранит свое место, обещают повышение зарплаты за счет экономии. Об этом рассказала первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко.

Массовые сокращения госслужащих Минфин РФ анонсировал еще в марте. Всего в ходе масштабной реформы, которая начнется в 2020 году, планируется сократить 5% сотрудников территориальных органов власти. Еще10% региональных чиновников и 10% сотрудников центрального аппарата сократят в 2021 году.

Согласно данным Росстата, средняя месячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах власти России в 2018 года составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% больше, чем в 2017 году.