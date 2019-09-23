Минус еще одна схема ухода от НДС

Компании частенько использовали налоговую экономию, которая возникала при реорганизации юридического лица. Схема позволяла не восстанавливать НДС при реорганизации компании и передаче правопреемнику товаров, работ, услуг или имущественных прав.

Схему прикроют (законопроект № 720839-7 принят в третьем чтении) окончательно. Сейчас налоговики добиваются от компаний уплаты НДС через суд,когда видят взаимозависимость (к примеру, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.08.2019 по делу № А34-8641/2018).

Вообще же, по действующим правилам реорганизованная компания не обязана восстанавливать входной НДС и уплачивать его по переданным ценностям. Вновь созданная организация — правопреемник, в случае применения упрощенки, не использует полученные ценности в облагаемой НДС деятельности, а значит, не обязана восстанавливать НДС по полученным товарам, услугам и прочим ценностям.