Мы собрали минимальный набор выживания бухгалтера, ИП и директора

Ура! Сегодня стартовал новый курс в нашем центре обучения «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров».
Всем, кто только встал на этот тернистый путь или уже давно в профессии, но забыл азы, кто директор и хочет понять, не мухлюет ли бухгалтер, кто ИП, а значит, сам себе директор, сам себе главбух — посвящается.
Это курс о самом важном про налоги и учет основных хозяйственных операций. База, фундамент, минимальный набор для «выживания». Вот полная программа курса.
Вам будет интересно и полезно, если:
Вы боитесь плана счетов и не знаете, для чего он вообще нужен;
Вы не понимаете, что такое проводка и сальдо;
Вас научили нажимать на кнопки в программе, но правила бухучета не рассказали;
Вы не видите и не знаете, как оценить положение дел фирмы;
Вы придумали название будущей фирмы, а дальше ступор.
Записывайтесь в ученики, все расскажем. Да, так, чтобы без головной боли. Коротко про курс в презентации автора.