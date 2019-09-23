На сайте ФНС появился очень странный сервис

Налоговики, видимо, думают, что часть бухгалтеров ходит в инспекцию просто, чтобы посмотреть на важную информацию на стенде. Для них и запустили новый сервис «Информационные стенды».

Он предоставляет налогоплательщикам возможность получить всю информацию, размещенную на информационных стендах территориальных налоговых органов через интернет, без личного посещения инспекции.

Достаточно выбрать из перечня свой регион и налоговую инспекцию, после чего, вылезут документы, размещенные инспекторами на стендах в операционном зале.

Все документы (заявления, налоговые календари) можно отсюда же и распечатать.

Сейчас в каждой инспекции оформлены восемь стендов: с организационно-распорядительной информацией, по вопросам государственной регистрации налогоплательщиков, по местным налогам, НДФЛ, регистрации ККТ, порядкам учета физических лиц, представления налоговых деклараций и оформления платежных документов.