Шесть причин завести второй расчетный счет

На самом деле, все начинают задумываться об этом только когда деньги на расчетном счете заморожены и в бизнесе наступил коллапс, ведь кому-то обязательно нужно срочно что-то оплатить.

Аргументы в пользу запасного счета приводит Марат Самитов.

Причина №1 – экономия на банковском обслуживании. Для начинающих бизнесменов это особенно актуально. Допустим, открыли счет в банке, но банковское обслуживание оказалось дороже, чем планировалось. Если есть запасной счет, то можно быстро переключить расчеты на него и не нести непредвиденные издержки. Также это позволяет экономить на комиссии банка, если контрагент окажется клиентом того же банка. На практике оптимально иметь счет в небольшом банке, который Вам нравится и в котором не будет излишней бюрократии, а запасной счет, например, в Сбербанке, Альфа-банке или другом крупном банке.

Причина №2 – счет заблокировали по 115-ФЗ. В таком случае запасной счет поможет вывести на него средства и закрыть заблоченный счет. Этот вариант, скорее всего, полностью устроит банк, так как он видит в Вас нежелательного клиента, нарушающего закон № 115-ФЗ. Кроме того пока деньги заблокированы, можно продолжать вести бизнес, используя дополнительный счет.

Причина №3 – страховка от потери денег. С небольшими банками работать гораздо удобнее, чем с известными «мастодонтами», только вот ЦБ РФ отзывает лицензии у банков сейчас часто и густо. Поэтому дополнительный расчетный счет поможет быстро перекинуть деньги, если возникнут подозрения, что с Вашим банком «что-то не так». Это позволит избежать задержек в оплате счетов контрагентов, выплате зарплаты персоналу и от процентов за эти задержки.

Причина №4– заморозка денег из-за технического сбоя. Да, причина банальная, но от нее никто не застрахован. Старая мудрость «про яйца в разных корзинах» и тут работает безотказно. Если часть денег будет храниться на запасном счете, то можно избежать просрочек по оплате кредита или оплаты поставщику.

Причина №5 – разделение денежных потоков. Очень удобно пользоваться разными счетами, если нужно вести раздельный учет, например, если совмещаете разные налоговые режимы. Также это актуально, если у компании есть обособленные подразделения. Денежные потоки головного подразделения и ОП можно держать на разных счетах, это облегчит и ведении учета.

Причина №6 – можно снять больше наличных средств со счета. Как известно у банков есть лимиты на единовременное снятие налички, если ее требуется много, то счета в разных банках автоматически этот лимит увеличат. Чтобы деньгами можно было пользоваться с нескольких счетов, попросите покупателя оплатить сумму частями, на разные счета.