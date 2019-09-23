Новое основание изъять документы у компании, которую не проверяют

Если наладили в компании оптимизацию, то безопаснее распределять ведение учета не по участкам, а по фирмам. Ведь налоговики вправе во время выемки забирать из офиса документы и накопители, которые принадлежат другим компаниям. К такому выводу пришел Верховный суд (определение от 13.06.2019 г. № 305-ЭС19-7994). А ФНС рекомендовала инспекторам на местах использовать эту возможность.

Формально бумаги и диски сторонней организации не относятся к проверке налогоплательщика (п. 5 ст. 94 НК). Но, по мнению суда, если компании находятся по одному адресу и пользуются услугами одних и тех же бухгалтеров, то могут быть заинтересованы в том, чтобы скрыть нарушения друг друга. А это уже основание для выемки (п. 8 ст. 94 НК).

Безопаснее для каждой конторы нанять бухгалтера в одном лице. И инструктировать работников на случай внезапного приезда инспекторов.