Отменят банковские комиссии за переводы с карту на карту

В Госдуму внесен законопроект № 798527-7, запрещающий банкам взимать с физлиц комиссию за ряд операций, осуществляемых по карте.

Физлица не будут уплачивать комиссионные вознаграждения в случае перевода денежных средств с карты на карту, а также не будут уплачивать комиссию в случае снятия наличных денежных средств как в отделениях банков, так и с использованием банкоматов.

Банки и так много зарабатывают, отмечают авторы проекта, депутаты от «Справедливой России». В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованным необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами-клиентами банков, говорится в пояснительной записке к проекту.