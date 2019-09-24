Почему льготная ипотека ни разу не льготная

Семьи на Дальнем Востоке смогут всего под 2% взять ипотеку на квартиру. Но они будут обязаны как привязанные проживать строго в этой квартире, и не смогут какое-то время продать ее. Информацию подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. Вместо кредитного рабства, людей прямо-таки физически привяжут к подъезду.

В начале сентября Путин сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей. Правительству дали срок до 15 декабря продумать субсидирование такой ипотеки.