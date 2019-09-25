Невыгодные поправки для компаний малого бизнеса

Госдума одобрила в первом чтении введение запрета на продажу алкоголя в кафе и барах на первых этажах многоквартирных домов и прилегающих к ним территориях. Запрет продажи алкоголя в заведениях общепита будет действовать для залов, площадь которых меньше 20 квадратных метров.

Чиновники утверждают, что борются с «наливайками», но согласно документу, регионы могут получить право введения дополнительных ограничений на продажу спиртного в заведениях общепита. Вплоть до полного запрета.

Пока в законопроекте сказано, что решать, нужен ли тот или иной бар или ресторан в том или ином доме, будут жильцы этого самого дома на общем собрании, но в ходе первого чтения это положение было раскритиковано, говорит автор законопроекта, депутат Государственной Думы Елена Панина. Она рассчитывает, что после принятия этого закона решать вопрос запрета на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, скорее всего, будут местные власти.