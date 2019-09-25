Отменят еще одну зеленую карточку

В Госдуме предложили ввести запрет на проведение американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН.

74-я Генассамблея ООН открылась 24 сентября, но десять представителей России не смогли там присутствовать, поскольку им не дали американские визы. Причем семеро из них — сотрудники МИДа. Не получил визу и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию «возмутительным примером неуважения США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию». По ее словам, американское посольство связало задержку с техническими трудностями, однако все документы были поданы в соответствии с указанными сроками.

Как заявил «Известиям» зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, России нельзя оставлять столь вопиющий дипломатический укол со стороны Штатов без ответа. Одной из мер может быть отмена лотереи на получение на территории РФ грин-карт.

По статистике бюро консульских отношений США, только в 2018 году по этой программе из России в Америку уехали свыше 4,5 тыс. человек. Таким образом введение запрета ударит по гражданам России, а не по властям США.

При этом за отмену лотереи ранее высказывались сами американцы. Произошло это после терракта в 2017 году, устроитель которого въехал в страну по грин-карте. Тогда Дональд Трамп выступил за полную остановку выдачи вида на жительство по такому принципу. Однако намерение президента не нашло поддержки в конгрессе.