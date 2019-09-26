Неизбежная. Безнадежная. Истребимая. Проблема бухгалтерии № 2

Проблема всех организаций № 1 — косяки новой программы налоговой. Проблема № 2 — дебиторская задолженность.

Есть способы взыскать дебиторку.

Есть способы взыскать дебиторку без юриста.

Есть способы взыскать дебиторку по суду и с коллекторами.

Про все инструменты, от простых технологичных до сложных юридических — расскажем на нашем новом курсе про управление дебиторской задолженностью.

Знаем, что шеф заставляет вас обзванивать контрагентов и напоминать о долге. Вы каждый раз тратите уйму времени, чтобы составить очередную претензию в ущерб своим прямым обязанностям. Если вы ИП или директор, то без навыка выбивать дебиторку, сегодня вообще не выжить, слишком велик риск обанкротиться.

В нашем курсе рассказываем, как на начальном этапе отсеять проблемных контрагентов. Собрали список платных и бесплатных сервисов.

Как автоматизировать процесс взаимодействия, если началась история неплатежей. Удобный план, когда звонить, когда писать, действенные методы убеждения и давления.

И наконец, полная информация, если придется попотеть: через суд, через коллекторов и приставов. Образцы претензий, юридический порядок процедуры, ссылки на полезные сервисы и не только.

Хочу купить за 5946 вместо 6995 руб.

Приветственная речь Андрея Галкина, автора курса.