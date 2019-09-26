Вас всех зря запугали или обрадовали запретом курения на балконе

В СМИ появилась информация о том, что на балконах в жилых квартирах запретили курить. Речь идет о поправках в правила пожарной безопасности, подготовленными МЧС и одобренными правительством.

В частности, ТАСС пишет: «россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить». Однако так ли это?

В постановлении от 20.09.2019 № 1216 действительно есть поправка в правила, запрещающая использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Но про курение ничего не написано. Может подразумевается, что тлеющая сигарета — это открытый огонь?

Однако, если почитать эти же противопожарные правила, можно увидеть, что курение и открытый огонь — это разные понятия. Например, в пункте 14 написано «Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

Кроме того, на сайте МЧС ни слова не написано про запрет курения на балконе в жилой квартире, а на балконах гостиниц курение давно запрещено по закону «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». Так что СМИ явно поспешили, напугав курильщиков (и обрадовав противников курения). Но может МЧС еще внесет ясность в этот вопрос.

Заметим, что в поправка как раз есть послабления для курильщиков — на территориях, где был полный запрет на курение, можно будет отвести специальное место для курение, оборудованное в соответствии с законодательством.