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Банковские выписки: печатать или не печатать

Посетитель нашего форума поинтересовался у коллег способом хранения банковских выписок. Нормально ли хранить их только в электронном виде или надежнее распечатать?

Участники обсуждения высказались за лесосбережение.

А как в вашей бухгалтерии решается этот вопрос? Приглашаем принять участие в опросе.

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