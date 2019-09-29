Малый бизнес освободили от платежных терминалов

Таксисты, курьеры и официанты смогут принимать оплату от клиентов на свои смартфоны или планшеты. Крупные банки массово внедряют технологию, делающую возможными подобные бесконтактные трансакции.

Малый бизнес в городах- миллионниках массово отказывается от POS-терминалов и тестирует бесконтактную оплату через телефон, пишут «Известия».

Чтобы использовать смартфон или планшет в качестве pos-терминала, нужно установить приложение, указанное на сайте банка, и заключить с ним договор эквайринга. Такое уже есть у Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка, технологию скоро запустят и другие крупные банки.

При оплате товара или услуги продавец открывает приложение и вводит нужную сумму, а покупатель прикладывает к смартфону бесконтактную карту либо NFC-устройство, поддерживающее Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay (смартфон, умные часы или браслет).

Очевидный плюс способа — выгода. Аренда классического POS-терминала обходится примерно в 1,5 тыс. рублей в месяц. В случае с приемом оплаты смартфоном услуга обойдется в четыре-пять раз дешевле, поскольку платить придется только комиссию банку.

Но есть как минимум один минус. Трансакция с помощью смартфона составляет 30–35 секунд, а с помощью классического pos-терминала — около 10 секунд. Поэтому среди курьеров и таксистов использование смартфонов в качестве платежного терминала будет пользоваться большим спросом. А вот в торговой рознице технологию применять пока не стоит.