Клерк.Ру

Теперь налоговики вычисляют схемы еще быстрее

Налоговики вычисляют схемы автоматически с помощью системы АИС «НДС-3» — вне зависимости от того, где и на каком этапе оборвалась НДС-цепочка. Попасть в зону риска может любая компания, предупреждает BlackAudit. Даже если напрямую не работает с однодневками или обнальщиками. Достаточно, чтобы во втором, третьем или двадцать пятом звене в программе инспекторов высветился сомнительный контрагент.

Проверочная программа видит расхождения разных видов. У инспектора есть возможность «провалиться» в проблемную декларацию, посмотреть запросы коллег из других налоговых, выгрузить дерево связей. В нем видно, на каком этапе НДС «потерялся». Сложными «разрывами» занимаются сразу несколько ИФНС с привлечением региональных управлений. В рамках предпроверочного анализа инспекторы анализируют платежеспособность каждого участника цепочки и выясняют, кто был инициатором схемы.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоговая отчетность»

Все семинары по теме Налоговая отчетность