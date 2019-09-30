Что вы знали про щедрость? Вкусные скидки на все курсы «Клерка»

У нас повод для гордости: в пятницу в Центре обучения «Клерка» зарегистрировался 500 слушатель. В честь этого на две недели мы замутили гигантскую распродажу. Все курсы в полцены. Правда, скидочных купонов всего 100.
Очень популярный курс про кадровый учет.
Научитесь:
- как организовать учет с нуля;
- какие документы должны быть обязательно;
- какие ошибки вырастут в огромные штрафы.
Новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс:
«Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».
Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся.
Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам. Курс стартует 10 октября.
Наш легендарный курс «Налоговые проверки. Тактика защиты» от бывшего работника ОБЭП, а ныне успешного налогового консультанта Ивана Кузнецова.
Он знает все про «азарт охотника» у налоговиков, про то, как ему противостоять.
Курс про то, как разобраться в учете: идеален для директоров, ИП и бухгалтеров, которые успели подзабыть основы.
«Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» Сергея Верещагина. Это один из лучших специалистов страны в учете.
Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза про баланс, план счетов, типы финансово-хозяйственных операций, учёт основных средств и амортизацию, про проводки для начисления ЗП. Коснемся и налогов, конечно.
Очень приятный и полезный курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники». Это проверенная практикой система специально для бухгалтеров.
Автор — Ирина Морозова знает о ваших проблемах все. Она аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.
Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.