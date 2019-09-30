Что вы знали про щедрость? Вкусные скидки на все курсы «Клерка»

У нас повод для гордости: в пятницу в Центре обучения «Клерка» зарегистрировался 500 слушатель. В честь этого на две недели мы замутили гигантскую распродажу. Все курсы в полцены. Правда, скидочных купонов всего 100.

Обучение на всех курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Итак, что у нас из вкусненького на распродаже:

Очень популярный курс про кадровый учет.

Научитесь:

как организовать учет с нуля;

какие документы должны быть обязательно;

какие ошибки вырастут в огромные штрафы.

Хочу купить за 3725 вместо 7450 руб.

Новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс:

«Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».

Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся.

Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам. Курс стартует 10 октября.

Хочу купить за 3497 вместо 6994 руб.

Наш легендарный курс «Налоговые проверки. Тактика защиты» от бывшего работника ОБЭП, а ныне успешного налогового консультанта Ивана Кузнецова.

Он знает все про «азарт охотника» у налоговиков, про то, как ему противостоять.

Хочу купить за 2750 вместо 5500 руб.

Курс про то, как разобраться в учете: идеален для директоров, ИП и бухгалтеров, которые успели подзабыть основы.

«Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» Сергея Верещагина. Это один из лучших специалистов страны в учете.

Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза про баланс, план счетов, типы финансово-хозяйственных операций, учёт основных средств и амортизацию, про проводки для начисления ЗП. Коснемся и налогов, конечно.

Хочу купить за 3350 вместо 6700 руб.

Очень приятный и полезный курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники». Это проверенная практикой система специально для бухгалтеров.

Автор — Ирина Морозова знает о ваших проблемах все. Она аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.

Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.