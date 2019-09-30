В Сбербанке подешевела ипотека

С 1 октября Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3 % годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8 %.

Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5 %.

Снижение ставок составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6 %.