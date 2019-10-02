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Взаимосогласительные процедуры включили в НК

Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 предусматривает меры в рамках реализации план BEPS.

Поясним, план BEPS — это план борьбы с размыванием налоговой базы и выводом доходов из-под налогообложения.

В целях совершенствования механизма разрешения споров, возникающих при применении положений соглашений об избежании двойного налогообложения в результате действий налоговых органов договаривающихся государств, приводящих к налогообложению доходов (прибыли) лиц не в соответствии с положениям таких соглашений, НК дополняется новым положениям о взаимосогласительной процедуре.

Под взаимосогласительной процедурой в соответствии с международным договором РФ по вопросам налогообложения понимается процедура разрешения споров о порядке налогообложения лица в отношении его доходов, прибыли и имущества при применении положений международного договора РФ по вопросам налогообложения.

Вводится новая глава НК — 20.3, которая определяет порядок проведения указанной процедуры.

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