Взаимосогласительные процедуры включили в НК

Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 предусматривает меры в рамках реализации план BEPS.
Поясним, план BEPS — это план борьбы с размыванием налоговой базы и выводом доходов из-под налогообложения.
В целях совершенствования механизма разрешения споров, возникающих при применении положений соглашений об избежании двойного налогообложения в результате действий налоговых органов договаривающихся государств, приводящих к налогообложению доходов (прибыли) лиц не в соответствии с положениям таких соглашений, НК дополняется новым положениям о взаимосогласительной процедуре.
Под взаимосогласительной процедурой в соответствии с международным договором РФ по вопросам налогообложения понимается процедура разрешения споров о порядке налогообложения лица в отношении его доходов, прибыли и имущества при применении положений международного договора РФ по вопросам налогообложения.
Вводится новая глава НК — 20.3, которая определяет порядок проведения указанной процедуры.
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