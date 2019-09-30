Скоро финтех-стартап Revolut начнет работать в России

Финансовый стартап Revolut начнет работу в России уже до конца этого года.

Поясним, Revolut — это банковский сервис, который был запущен в Великобритании выходцами из России. Основной продукт компании — сервис обмена валюты без банковской комиссии.

В следующем году стартап планирует выйти на рынки Латинской Америки и Азии, пишут «Ведомости».

Таким образом в 2020 году Revolut удвоит или утроит количество своих клиентов. Сейчас их число, по собственным данным стартапа, составляет 8 млн человек. Каждый из них держит на счете около 1000 евро.