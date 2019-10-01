Начался новый отчетный период. Чтобы ничего не забыть, сверьтесь со списками отчетности

Статья не информативная. Ни одной ссылки на НПА. В 2018–2019 гг. имущественные права на результат...
Поясню ещё мысль про зону - модель общества. Там, на зоне, каждый раз из века в век люди (заключё...
вы вырвали кусок, там " Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем...
Хорошо, когда 10 операций по счёту в месяц, а когда их сотни - одних только выписок с платежами ц...
Храню на компе, дублирую на двух переносных дисках. Надежно. ...
"думаетешь" ?))) И хотелось бы все-таки поподробнее о перечисленных видах собственности. Например...
Маразм крепчает, из-за одного "умного человека" страдают все. (примечание "Умный человек" - налог...
И Депутатам установить зарплату в 2*МРОТ, пусть прочувствуют все на себе... :)...
Приведенные критерии не соответствуют НК. Проверка не идет по кварталам, кроме вновь созданных ко...
Искусственный отбор ведётся веками и пирамида "государство-народ" так же создаётся и совершенству...
обнальничать по закону можно, а использовать удалённые сервера по закону не можно???...
В Сбербанке комиссия 2% и терминал их , а в ВТБ 1,6%, но терминал нужно покупать....
Странное перекладывание из кармана в карман.
№Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу», №Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме ...
Пока не видел ответ на вопрос, хотя задаю его часто: Если в банк пришло не физлицо, а ИП и оплачи...
Вот действительно, как с дУхами-то быть. Фактически это волонтеры. Предоставляют информационные у...
Интересно, кто статью писАл? Цитата"...Сегодня им дешевле оплатить штраф, если налоговики поймают...
Терминал не проблема. Проблема комиссия по эквайрингу. 3%....
Для кого-то и 100 т. не деньги (есть такие предпринимающие), вот только они так или иначе избегаю...
Работаю и буду работать в темную,я не хочу кормить дармоедов в лице государства. Им всё дай,дай,з...
Торгую отопительным оборудованием. Условный газовый котел 39000 на входе, 42000 на витрине. Из тр...
И еще интереснее: откуда у номинального директора 15 миллионов для взыскания нашлись? Фейк какой-...
коллеги кто как понимает это: Под запрет попали лекарства, обувные товары и предметы одежды, прин...
А как же п.1.1 ст.15 закона о защите прав юл и ип, о запрете "проверять выполнение требований,...
А где написано в нашем посте, что появился новый отчет для бухгалтеров? А по сути - вам повезло, ...
Печально! И правду пишут в чатах, в налоговых вечно создают тайну про СМС. Одновременно жаль и не...
Интересно... Существовала компания, исправно поставляла оборудование в школы. А потом налоговая р...
Помню, когда деревья были большими, была такая песня "...Вкалывают роботы, а не человек..."Сегодн...
они такие же люди... за спиной которых стоят семьи... а кушать хочется сегодня... а не завтра!...
Ну а реквизиты получателя мы не узнаем?
то 6 раз спишут одно и то же, то требование несуществующее всплывет......
А у них же теперь доступ к данным ЗАГС - вот там пусть и смотрят!...
И так почти в каждой бюджетной организации.
Мои архивы с 2009 года после смены трех компов все на месте. Мне и так хватает что хранить в ко...
Раз комп сменил, два комп сменил. Что-то выкинул. О-й-й-й-й, и где же мои архивы?А коробки с расп...