Клерк.Ру

Начался новый отчетный период. Чтобы ничего не забыть, сверьтесь со списками отчетности

И вот опять наступил он — отчетный период! Нелегкое время для бухгалтерии, когда надо не только заниматься текущими делами и отбиваться от требований налоговиков, но и отправлять декларации и расчеты.

Чтобы вы ничего не забыли сдать, «Клерк» подготовил для вас список отчетности в разных вариантах. Пользуйтесь тем, что вам удобнее.

На сайте:

На новом форуме:

На старом форуме:

Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.

Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.

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