Начался новый отчетный период. Чтобы ничего не забыть, сверьтесь со списками отчетности

И вот опять наступил он — отчетный период! Нелегкое время для бухгалтерии, когда надо не только заниматься текущими делами и отбиваться от требований налоговиков, но и отправлять декларации и расчеты.

Чтобы вы ничего не забыли сдать, «Клерк» подготовил для вас список отчетности в разных вариантах. Пользуйтесь тем, что вам удобнее.

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