Можно вернуть переплату, которой сто лет

Организация вправе вернуть переплату, которая пролежала больше трех лет, но придется повозиться (Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2019 № 310-ЭС 19-15589 по делу № А09-6204/2018).
У компании образовалась переплата по налогу на прибыль, начиная с 2011 года. Сумма превышала 4 млн рублей. Деньги попытались вернуть через налоговую, но та прислали отказ на заявление, сославшись на истечение трехлетнего срока. В качестве основания налоговики также указали, что в карточке лицевого счета отсутствует переплата. Компания пошла судиться.
Верховный суд сказал, что компания вправе обратиться непосредственно в суд с иском о возврате из бюджета переплаты. А сделать это можно спустя три года с того момента, когда компания узнала или должна была узнать о нарушении своих прав.
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