Клерк.Ру

Через мобильное приложение Сбербанка можно перевести деньги за границу по номеру карты

Сбербанк объявил сегодня о запуске сервиса международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Для совершения перевода клиенту необходимо войти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» — «По номеру карты», ввести номер карты получателя, указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки средств составит всего несколько минут. В редких случаях и только в некоторые банки переводы могут зачисляться дольше, но даже тогда срок не превысит трех рабочих дней, обещают в банке.

Денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии.

Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро, при этом сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода.

Первыми опцию увидят владельцы устройств на платформе Android, а позже она появится и на IOS-устройствах.

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