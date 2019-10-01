Новые требования пожарной безопасности для компаний угрожают штрафом в 200 тыс. рублей

Громкая новость о запрете курения на балконе отвлекла на себя внимание, а ведь появились новые правила и для компаний (постановление Правительства от 20.09.2019 № 1216).

Разъяснять правила пожарной безопасности теперь нужно не только сотрудникам, но и клиентам. Изменения коснулись объектов торговли, медицинских и культурно-просветительских учреждений. Кинозалам перед каждым сеансом надо разъяснять зрителям, как действовать в случае пожара, куда бежать в случае эвакуации.

Что касается мест для курения, то их разрешили создавать даже на территориях, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества (п. 14 Правил). А медучреждения теперь вправе оборудовать мастерские, склады и кладовые в подвалах и цокольных этажах, если они предусмотрены в проекте здания.

Изменение законодательства спровоцирует новую волну проверок пожарников. За нарушение правил противопожарной безопасности компании грозит штраф от 150 до 200 тыс. руб. (ст. 20.4 КоАП). Если у вас нет документов по противопожарной безопасности, вы не проводите инструктаж сотрудников, безопаснее все привести в порядок.

И еще раз по поводу курения на балконе: постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об осторожности.