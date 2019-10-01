Сбербанк накажут за медлительность

Банк России пообещал применить меры к Сбербанку, который не подключился до 1 октября к системе быстрых платежей (СБП).
В банк в ближайшее время будет направлено предписание об устранении нарушения, сообщила РБК пресс-служба ЦБ.
Как отметили в Банке России, все системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП. Регулятор сказал, что придерживается единого подхода, а потому меры будут применять к любому участнику рынка при нарушении правил.
Из одиннадцати системно значимых банков к СБП не подключился только один — Сбербанк.
Как ранее сообщал РБК, глава Сбербанка Герман Греф предупреждал, что его банк не успеет подключиться к системе, поскольку это требует большого количества доработок. «Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив», — заявлял он.
В сообщении ЦБ не указывается, какое именно наказание грозит Сбербанку, если он не подключится в ближайшее время.
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