Налоговые вопросы будет решить проще. Потому что через МФЦ

Президент России подписал закон, который упрощает процедуры взаимодействия физлиц с налоговыми органами по вопросам налогообложения имущества. Об этом проинформировала пресс-служба ФНС.
Дополнительно к существующим способам взаимодействия с налоговыми органами граждане смогут направлять ключевые документы в налоговые инспекции и получать ответы через МФЦ. Таким способом можно будет подать заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц, уведомление о выбранных объектах налогообложения, для которых предоставляется льгота по налогу на имущество физлиц, уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется вычет по земельному налогу, заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физлиц.
Но для этого высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ должен принять решение о возможности оказания таких услуг в МФЦ. Так что пока этого не произойдет, не стоит торопиться в эти центры.
Аналогично физлица смогут получать налоговые уведомления через многофункциональные центры независимо от того, какой налоговый орган их направил. Для этого достаточно обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением.
С 2020 года вводится беззаявительный порядок предоставления физлицам льгот по транспортному налогу. То есть льготникам, владеющим налогооблагаемыми транспортными средствами, больше не потребуется обращаться с заявлениями в инспекцию, если у нее уже есть соответствующие сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия.
Так, ФНС России будет получать сведения от Пенсионного фонда России о пенсионерах, предпенсионерах, инвалидах, а также от органов соцзащиты населения о многодетных. Кроме того, налоговые органы будут использовать сведения о транспортных средствах, получаемые от органов ГИБДД МВД России – например, об автомашинах мощностью до 70 л.с., освобождаемых от налогообложения на основании закона субъекта РФ о транспортном налоге.
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