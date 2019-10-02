Клерк.Ру

На сколько увеличат пенсии в 2020 году

С 1 января 2020 пенсии вырастут на 6,6 %, что выше уровня инфляции, который по итогам года ожидается пределах 3,8 %.

Пенсия увеличится у 30 млн. россиян, сообщает Минтруд.

Напомним, стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты на 2019 и последующие годы установлена Федеральным законом № 350-ФЗ от 03.10.2018.

Год

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

2018

81,49

4982,90

2019

87,24

5334,19

2020

93,00

5686,25

2021

98,86

6044,48

2022

104,69

6401,10

2023

110,55

6759,56

2024

116,63

7131,34

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:

Страховая пенсия = сумма пенсионных баллов * стоимость пенсионного балла фиксированная выплата

Таким образом, расчет страховой пенсии в 2019 году осуществляется по формуле:

СП = ИПК * 87,24 5334,19

Расчет страховой пенсии в 2020 году осуществляется по формуле:

СП = ИПК * 93,00 5686,25.

Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.

Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.

Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Государственные пенсии»

Все семинары по теме Государственные пенсии