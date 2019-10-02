На сколько увеличат пенсии в 2020 году

С 1 января 2020 пенсии вырастут на 6,6 %, что выше уровня инфляции, который по итогам года ожидается пределах 3,8 %.
Пенсия увеличится у 30 млн. россиян, сообщает Минтруд.
Напомним, стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты на 2019 и последующие годы установлена Федеральным законом № 350-ФЗ от 03.10.2018.
Год
Стоимость балла
Размер фиксированной выплаты
2018
81,49
4982,90
2019
87,24
5334,19
2020
93,00
5686,25
2021
98,86
6044,48
2022
104,69
6401,10
2023
110,55
6759,56
2024
116,63
7131,34
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:
Страховая пенсия = сумма пенсионных баллов * стоимость пенсионного балла фиксированная выплата
Таким образом, расчет страховой пенсии в 2019 году осуществляется по формуле:
СП = ИПК * 87,24 5334,19
Расчет страховой пенсии в 2020 году осуществляется по формуле:
СП = ИПК * 93,00 5686,25.
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