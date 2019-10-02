Какие штрафы с камер ГИБДД выносит незаконно

Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса.

Соответствующее указание направила в регионы ГИБДД России «для исключения проблемных аспектов» в работе систем автоматической фиксации нарушений, выяснил «Коммерсантъ».

Главк определил перечень случаев, при которых штрафы не должны выноситься, а сами комплексы должны выключаться:

во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию;

при отсутствии табличек 8.23 «фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой;

при многократных жалобах граждан на неточность работы конкретной камеры;

при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком;

при проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).

В случаях, если предупреждающей таблички о фотовидеофиксации нет, региональное управление ГИБДД должно «принять меры», чтобы такие знаки появились. Обработка материалов с комплексов и вынесение постановлений должны быть также прекращены, если у региона закончился (или расторгнут) контракт на отсылку «писем счастья» автовладельцам. Все отбракованные материалы должны храниться на серверах в течение двух месяцев с даты нарушения.

«Причиной таких указаний стала необходимость исключения из практики работы ЦАФАПов (центров автоматической фиксации административных правонарушений; входят в состав региональных УГИБДД) ряда проблемных аспектов, выявленных в ходе проведенного анализа»,— пояснили в МВД. Проверки проводились с начала 2018 года по 30 июня 2019 года.