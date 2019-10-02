Клерк.Ру

Какие штрафы с камер ГИБДД выносит незаконно

Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса.

Соответствующее указание направила в регионы ГИБДД России «для исключения проблемных аспектов» в работе систем автоматической фиксации нарушений, выяснил «Коммерсантъ».

Главк определил перечень случаев, при которых штрафы не должны выноситься, а сами комплексы должны выключаться:

  • во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию;
  • при отсутствии табличек 8.23 «фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой;
  • при многократных жалобах граждан на неточность работы конкретной камеры;
  • при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком;
  • при проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).
В случаях, если предупреждающей таблички о фотовидеофиксации нет, региональное управление ГИБДД должно «принять меры», чтобы такие знаки появились. Обработка материалов с комплексов и вынесение постановлений должны быть также прекращены, если у региона закончился (или расторгнут) контракт на отсылку «писем счастья» автовладельцам. Все отбракованные материалы должны храниться на серверах в течение двух месяцев с даты нарушения.

Отключить рекламу

«Причиной таких указаний стала необходимость исключения из практики работы ЦАФАПов (центров автоматической фиксации административных правонарушений; входят в состав региональных УГИБДД) ряда проблемных аспектов, выявленных в ходе проведенного анализа»,— пояснили в МВД. Проверки проводились с начала 2018 года по 30 июня 2019 года.

Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.

Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.

Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Административное право, КоАП РФ»

Все семинары по теме Административное право, КоАП РФ